La cervesa Corona planta cara a Donald Trump

L'anunci de Corona que clama per una Amèrica unida El vídeo empra l'eslògan 'Desfronterízate' fent una clara referència a les polítiques del nou president dels Estats Units.

Actualitzada 30/01/2017 a les 10:56

La marca de cervesa Corona ha volgut plantar cara al president dels Estats Units, Donald Trump, amb una sèrie d'anuncis publicitaris que defensen la unió d'Amèrica i animen a enderrocar murs, en clara resposta als plans proteccionistes i nacionalistes del republicà.



Amb el seu anunci 'Let 's make America great again?' dóna una clara resposta al missatge proferit per Donald Trump en múltiples ocasions de voler "fer Amèrica gran de nou". Com recorda Corona, Amèrica "és la terra de les oportunitats", però no és només Estats Units, tal com ensenya en un mapa a l'inici de l'espot publicitari, sinó tot el continent, des de Canadà fins a Argentina.



"Una terra de més de mil milions d'habitants", recorda a l'audiència, que és "salvatge, cultural i unida". "Som la terra de la barreja", celebra, tot i que adverteix que, avui dia, parlar d'Amèrica genera "divisions". "Som revolució constant, celebració innegable, som tots, som 35 Estats units, i avui ens vestim amb un sol escut, perquè americans som tots, perquè Amèrica sempre ha estat gran", apunta l'anunci amb una música èpica de fons.



Al final del vídeo, la marca, que forma part del Grup Model, insta els seus seguidors a visitar la pàgina oficial per participar en un joc sobre "l'escut d'Amèrica" ​​i, en última instància, "a desfronterizarse".



Sota el lema de "desfronterízate", Corona porta mesos animant a la gent a sortir de la seva zona de confort amb diversos comercials que apel·len a les emocions de l'espectador.