Un tigre i un ànec juguen a la caça L'ànec escapa repetidament dels intents de caça d'un tigre de Sumatra de 126 quilos

Actualitzada 23/01/2017 a les 11:19

Normalment els animals grans solen imposar-se als petits. Un ànec del zoològic australià Symbio Wildlife ha demostrat, però, que no sempre és així. En un vídeo penjat a Youtube es veu com l'ànec escapa repetidament dels intents de caça d'un tigre de Sumatra de 126 quilos. I no només escapa, sinó que sembla que a mesura que passen els frustrats intents, l'ànec provoca el tigre. Al final, aquest últim es rendeix i surt de l'aigua.