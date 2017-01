Juuso, l'os que ha debutat en una galeria d'art de Finlàndia

Juuso, l'os artista. La venda de les obres de l'animal ja ha suposat el guany d'uns 8.000 euros.

És habitual que els artistes acudeixin a la inauguració de la seva pròpia exposició a galeries d'art, sobretot si es tracta d'un debut. No és el cas de Juuso, l'os que ha preferit mantenir-se'n al marge i continuar hivernant mentre els seus quadres s'exposen i es venen a un centre d'art de Helsinki, a Finlàndia. Sota el títol 'Strong and soft touches' ('Tocs suaus i forts'), l'animal presenta un seguit d'obres que ha fet ell mateix. Això sí, amb pintura apta per a la seva pell i pèl. Amb la venda ja s'han guanyat fins a 8.000 euros.