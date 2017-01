L'orangutan que aprèn a fer servir la serra

'Spy in the Wild' El vídeo mostra com l'animal, de manera espontània, aprèn a fer anar la serra. BBC

Actualitzada 20/01/2017 a les 14:09

'Spy In The Wild', el nou format de documentals d'animals de la BBC, està revolucionant la manera de veure aquest tipus de programes, aconseguint cridar l'atenció de l'espectador pel seu contingut -i no només com a reclam per a tirar-se una bona migdiada. El que el diferencia del format documental tradicional és que utilitzen càmeres ocultes disfressades d'animals -bastant aconseguides- per infiltrar-se i explorar el món animal i revelar en definitiva la seva manera de vida des d'una perspectiva única.



Aquesta orangutan aprèn sola a serrar amb una serra i a competir-hi. En una de les escenes més extraordinàries mai filmades, un orangutan salvatge descobreix una serra i al costat d'unes branques d'arbre. Sense que ningú li hagués explicat com funciona i sense que mai hagués vist una, l'animal descobreix per què serveix i com fer-la funcionar. És més, en un moment fins fa ús dels peus per tenir una millor subjecció mentre talla la branca.



Però això no és tot. Quan l'intel·ligent primat s'ha fet amb el mecanisme i sembla dominar, apareix en escena un segon orangutan, un dels espies de 'Spy In The Wild', que també sap tallar amb la serra. És llavors quan alguna cosa fa clic a sobre l'orangutan de veritat i s'inicia una inusual competició per veure qui talla més.



Fins que, clar, acaba exhausta, com qualsevol humà.