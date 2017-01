La 'nata' de Purito baixant de la Comella

Actualitzada 17/01/2017 a les 19:25

Comportamiento de un ciclista cuando te caes!! Primero: Estoy bien Segundo: Como está mi bici?? Tercero: Poner bien la maneta y continuar!#purito Un vídeo publicado por Joaquin Rodriguez Oliver (@puritocycling) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 10:24 PST

A Joaquim 'Purito' Rodríguez li agrada compartir el seu dia a dia a les xarxes amb els fans. I el dia a dia d'un ciclista inclou, encara que no ho vulgui, alguna caiguda. L'esportista ha penjat al seu compte d'Instagram un vídeo, pel que es pot deduir enregistrat fa alguns mesos, en què baixant per la carretera de la Comella surt literalment volant en un revolt.El ciclista, en to de broma, explica quin és el comportament dels del seu gremi en situacions així: "primer: estic bé; segon: com està la meva bici?; tercer: posar bé la maneta i continuar!".Sortosament, la 'nata' va quedar només en una anècdota.