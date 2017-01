Actualitzada 17/01/2017 a les 19:44

El corredor de muntanya i esquiador Kilian Jornet és al Pirineu, a punt per a participar a la Font Blanca, dissabte i diumenge vinent. La gran nevada que ha caigut ha estat l'excusa perfecte per treure els esquís a passejar per entre els carrers d'un poble de la zona on passa aquests dies. En un vídeo que ha compartit Jornet al Facebook se'l pot veure baixant per entre les cases, esquivant murs i també un gos. Sabrieu dir a quin poble es troba?



És aquest:



