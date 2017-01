Hollywood canta 'Sobreviuré' contra Trump

'I will survive' per actors de Hollywood Entre altres, el clip el protagonitzen Emma Stone, Natalie Portman i Amy Adams. W Magazine

13/01/2017 a les 19:00

Que Donald Trump no s'ha guanyat la simpatia dels actors de Hollywwod no és cap secret. Ara, un grup de 21 actors, entre els quals hi ha Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams i Greta Gerwig, s'han organitzat per dedicar-li al nou president dels Estats Units el tema de Gloria Gaynor 'I will survive' (Sobreviuré) en un projecte pilotat per la revista 'W Magazine'. Aquest n'és el resultat.