Un repte d'estudiants que es vol fer viral als cinc continents

Els darrers mesos Internet s'ha inundat de reptes ('challenges') amb la idea d'aixecar un somriure i que s'han extés com la pòlvora. Ara, un grup d'estudiants de la facultat de Dret de Màlaga, a Espanya, n'han posat en marxa un amb l'objectiu que el seu professor els aprovi a tots. I com és això? Tot va començar en una de les classes que imparteix Alberto Postigo, un advocat que està al capadvant d'una assignatura sobre Internet i xarxes socials i que va proposar als alumnes crear un repte viral, que ells pensessin, i que arribés als cinc continents. Si això ocorre (tenen fins el 18 de gener per a aconseguir-ho) tot el grup estaria aprovat.



El que han ideat els estudiats ja s'ha batejat com a #myclasschallenge i no tracta de res més que, enmig d'una classe, un estudiant s'aixeca per sorpresa i crida 'My class challenge' i la resta de companys exploten d'emoció saltant, cridant, treient confeti i banderes en una festa amb música i ball.





Per ara la proposta ja ha arribat a un parell de països d'Àsia: a la Xina i a Jordània, on dos grups d'estudiants han sorprès els seus professors amb aquesta explosió festiva. Arribarà també el repte a Andorra?