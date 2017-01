Una combativa Meryl Streep sacseja la gala dels Globus d'Or

Actualitzada 09/01/2017 a les 12:34

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 de gener de 2017

Amb el públic acostumat a les disbauxades gal·les dels Globus d'Or en els últims temps, l'edició d'aquest any va destacar per la seva tebiesa i notable avorriment i només es va veure sacsejada, com un llamp que ha caigut del cel, per un emocionant, serè i combatiu discurs de Meryl Streep.És aquest:La carismàtica actriu, que ha rebut el premi honorífic Cecil B. DeMille a tota la seva carrera, va ser el més excel·lent d'una nit en la qual va naufragar Jimmy Fallon com a mestre de cerimònies, molt més encotillat i pobra d'inspiració que els seus antecessors Ricky Gervais o la dupla Tina Fey i Amy Poehler."Tots els que estem en aquesta sala pertanyem a dos dels sectors més menystinguts, estrangers i premsa", va començar amb energia la protagonista de "Memòries d'Àfrica" (1985) en un discurs marcat de principi a fi per la crítica a Donald Trump i que ha causat furor a les xarxes socials. Streep va enaltir el cosmopolitisme del cinema, repassant ràpidament a alguns actors nascuts fora d'EUA, i va agregar que "Hollywood està ple d'estrangers, de forasters".