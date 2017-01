Nevada remunta 25 punts en 4 minuts davant New Mexico Nevada remunta 25 punts en 4 minuts davant New Mexico

Actualitzada 09/01/2017 a les 13:57

Remuntar 25 punts quan queden només 4 minuts en un partit de bàsquet és una feta força improbable. Però no és impossible, com es va demostrar aquest cap de setmana en un partit de la lliga universitària nord-americana. L'equip de Nevada va capgirar el marcador davant de New Mexico amb uns quants triples impossibles.