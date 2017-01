Una fotografia que porta de cap als internautes

Actualitzada 05/01/2017 a les 12:22

Sembla una imatge normal, però per molts amaga un enigma. Es tracta d'una fotografia de sis amigues que estan assegudes a un sofà d'un bar i que ha fet que més d'un cibernauta faci treballar el cervell per intentar resoldre una questió: per què si hi ha cinc noies només apareixen quatre parells de cames. On són les cames de la noia del mig? No és ni un muntatge fotogràfic ni la noia té cap discapacitat. Aleshores, com s'explica?



Després de moltes hipòtesis, al final les xarxes han donat amb la solució al misteri.