Un programa sobre les mestresses de casa d'ISIS divideix les xarxes

Un programa d'humor polèmic Revolting frivolitza sobre com és la vida de quatre dones britàniques que han abandonat les seves llars per unir-se al grup armat a Síria

Actualitzada 05/01/2017 a les 11:49

Els límits a l'hora de fer humor són difícils d'establir. Per molts ciutadans britànics internautes, 'Revolting', un programa que ha estrenat recentment la BBC, els sobrepassa. Es tracta d'una parodia que té com a protagonistes a les mestresses de casa de l'Estat Islàmic. Amb diferents gags es frivolitza sobre com és la vida de quatre dones britàniques que han abandonat les seves llars per unir-se al grup armat a Síria. Es parodia, per exemple, sobre què posar-se per anar a una decapitació.



El vídeo del primer programa s'està convertint en viral a les xarxes socials, que han quedat dividides en dos bàndols, els que hi estan a favor i els que hi estan en contra. Què opineu, es pot fer humor amb un tema tan sensible com aquest?