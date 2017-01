La commovedora campanya que incita a compartir àpats

La campanya #EatTogether Aquest espot publicitari incita a compartir àpats més sovint i no mirar tant el mòbil

S'imaginen sopar plegats amb tots els veïns del seu edifici? Treure la taula al replà i compartir un àpat amb aquells a qui habitualment només fa un cop de cap? És el que proposa la campanya de l'empresa de menjar canadenca President's Choice, que ha llançat la campanya 'Eat together' (menjar plegats). Ha fet un vídeo on una sèrie de veïns de replà decideixen abandonar durant una estona el mòbil i les preocupacions per conversar una estona mentre mengen. La idea, que és de dues de les veïnes companyes de pis, va convencent de mica en mica a tots els habitants. Fins i tot el del final del passadís, el que es fa pregar més.