Un invent viral per fer front al masclisme durant les festes

Un invent feminista L'anunci publicita un cinturó per fer asseure les mares a taula durant els menjars de Nadal

Actualitzada 02/01/2017 a les 12:22

A moltes cases encara passa. Als dinars i sopars de Nadal, és la mare qui s'aixeca constantment de la cadera per apagar el forn, treure els plats de la cuina o els coberts del calaix. Per acabar amb aquesta 'tradició', i per presentar el canal de Youtube d'una revista feminista colaborativa digital, l'àgència Shackleton ha creat un simpàtic anunci. L'anunci publicita un invent que consisteix en un cinturó de nylon ajustable a qualsevol cadira, i que incorpora un sistema d'autobloqueig amb codi "perquè només ella decideixi quan aixecar-se".