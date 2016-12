'Lily & the Snowman' El vídeo es tanca amb l'eslògan 'Fes temps per a les coses que estimes'.

'Lily & the Snowman' és un deliciós curt que convida els espectadors a no deixar mai de banda la imaginació d'infantesa, i menys per les dates nadalenques. "Fes temps per a les coses que estimes" és l'eslògan del curt, de poc menys de dos minuts de durada.