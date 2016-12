Fer 'snowboard' amb dron: tota una experiència

Volant amb un dron El vídeo ja acumula més de set milions de visites.

Actualitzada 27/12/2016 a les 11:38

S'han imaginat mai com seria practicar 'snowboard' arrossegats per un dron? Doncs aquesta mateixa pregunta es va plantejar el 'youtuber' Casey Neistat, que ha penjat un vídeo a la xarxa on mostra com ha fet realitat aquesta esbojarrada idea. Per això, el jove, que usa el dron com si fos un estel, han adaptat un dron perquè sigui capaç d'arrossegar el pes d'una persona.



El vídeo ja acumula més de 7 milions de visites en menys d'una setmana.