Què li regalarieu als qui estimeu si fos el seu últim Nadal? L'experiment social realitzat a 27 joves per la Fundació Generació 2015

Actualitzada 23/12/2016 a les 11:26

Arriba el Nadal, i una de les preguntes més recurrents és 'i tu, què regalaràs als teus'? Això és el que els van demanar a 27 joves el passat mes de novembre a Madrid, en un experiment social realitzat per la Fundació Generació 2015, un moviment de millennials que difón valors a través d'accions multimedia. Tots van contestar coses materials (un disc, un videojoc, un Iphone...). Després els van plantejar 'I si et toqués la loteria?' Les respostes van ser semblants, encara que ara els regals eren més cars (un viatge, una empresa, una casa...). Finalment, els van preguntar 'I si aquest fos el seu últim Nadal? Les respostes, millor que les escolteu vosaltres mateixos. Només us avançem que van canviar completament.