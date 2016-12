El joc 'pedra, paper, tisora' revoluciona els japonesos

'Pedra, paper, tisora', una revolució al Japó Les protagonistes de l'última competició de 'Pedra, paper, tisora' al Japó ho van viure amb molta intensitat

El joc 'Pedra, paper, tisora' segur que els resulta familiar. De petits, i potser de més grans també, és probable que alguna vegada hagin optat per deixar en mans de l'atzar alguna decisió que havien de pendre amb algú amb qui no arribaven a un acord. El que el potser els sorprendrà és que aquest joc infantil triomfa al Japó, on es celebren competicions. L'última, s'ha tornat un un fenomen viral a la xarxa per la intensitat en què la viuen les seves protagonistes, integrants del grup de pop AKB48.