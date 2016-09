L'experiència del 'balconing' en primera persona El 'youtuber' californià enregistra com s'enfila a la terrassa d'un hotel i es llença a una piscina.

Actualitzada 20/09/2016 a les 19:48

8Booth és un youtuber californià que ha volgut mostrar a la xarxa què se sent fent balconing. Per això, amb una càmera Go Pro enganxada al cap no ha dubtat en colar-se a un hotel, enfilar-se a la terrassa i des d'allà llençar-se al buit. Afortunadament, el jove cau dins d'una piscina i en surt ilès. Les imatges mostren com és l'experiència en primera persona d'aquesta perillosa moda de saltar de balcó en balcó sense xarxa.