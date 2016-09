Actualitzada 19/09/2016 a les 20:31

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i localitzar dos patinadors que van descendir de manera temerària pel port de la Bonaigua. En un enregistrament penjat a internet es pot veure dos joves baixant a molta velocitat amb un monopatí. En alguns moments fins i tot invadeixen el carril contrari. No és la primera vegada que el cos de policia ha d'investigar un cas com aquest. El 2011 ja es va imputar un delicte contra la seguretat del trànsit a uns altres patinadors que anaven per la mateixa carretera, a la Vall d'Aran.