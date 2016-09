Més de 400 donen suport al seu professor malalt de càncer

La cançó que dediquen a Ben Ellis Els joves van apropar-se fins a casa del professor per donar-li suport.

Actualitzada 16/09/2016 a les 21:31

Difícil no emocionar-se amb el detall que els 400 alumnes de Ben Ellis, professor d'un institut de Nashville (EUA) i malalt de càncer, han tingut per donar-li ànims. Els nois i noies del centre Presbyterian Academy es van acostar a casa del seu mestre per retre-li homenatge dedicant-li a l'uníson el tema 'Holy spirit'. Al vídeo, que ha penjat a les xarxes Tim McGraw, un popular cantante de country als Estats Units, es veu com Ellis treu el cap a la finestra de casa seva per contemplar l'emotiu acte que ja s'ha fet viral arreu del món.