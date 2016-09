L'estil de Nacho Martín rapejant

El nou pivot del MoraBanc també és conegut com a 'Da Flow'

Nacho Martín i el 'Flicka Da Wrist' El jugador el MoraBanc Andorra mostra la seva faceta de raper a la xarxa. YouTube

Actualitzada 16/09/2016 a les 21:32

Nacho Martín no només té talent per agafar rebots. El pivot del MoraBanc, incorporat aquest estiu a l'equip, també té un do per rapejar. Així ho demostra en diferents cançons que es poden veure al YouTube i que compten amb milers de visualitzacions. La més reproduïda és la de Flicka Da Wrist, amb més de 50.000, i en la qual hi ha vàries rimes dedicades al món del bàsquet i a la seva carrera com a jugador.



Amb l'arribada de Martín a Andorra. i segons va explicar en una recent entrevista al Diari, podria dedicar uns versos a les muntanyes del Principat. "Alguna cosa faré i més si tinc temps lliure, plou i hi ha neu. Sempre vaig fent coses, molt tranquil, a poc a poc, però mai no deixo la música a un cantó", va comentar. Esperem que si Da Flow s'anima a cantar sobre el Principat, tregui rimes que parlin bé del país.