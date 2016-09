Actualitzada 14/09/2016 a les 19:49

El grup de teatre humorístic Quelcom comença el curs amb molta energia i amb ganes de posar-se en forma. Així ho demostra el vídeo que han fet per a promocionar el Centre Esportiu d'Ordino. En un vídeo, fan una paròdia de la cançó 'El festín', de la pel·ícula La bella i la bestia de Disney. Un dels seus integrants es vesteix amb frac per explicar totes les virtuts de les instal·lacions. Amb un to del tot còmic, com sempre.