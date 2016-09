La dona de 'Purito', en millor forma que ell?

Esto del ciclismo es muy duro, os lo digo yo...al igual que os digo que así comienzan las primeras peleas!!! #puritorodriguez #purito #gorigogo #puritofansclub #familia #oakley #hoypongolamesa #andorra @andorraworld

A video posted by Joaquin Rodriguez Oliver (@puritocycling) on Sep 13, 2016 at 3:33am PDT