Una nena de sis anys s'enfronta a uns lladres armats

"Donar cops està malament i per això ho vaig voler aturar", va indicar la protagonista de la valent acció

La jove valent que s'enfronta a uns atracadors Sarah Patel va intentar evitar que uns assaltants fessin mal al treballador de la botiga on estaven robant. YouTube

Actualitzada 09/09/2016 a les 21:19

Una nena de Nova Zelanda, Sarah Patel, va enfrontar-se a uns lladres que anaven carregats de destrals i estaven assaltant una botiga de mòbils que sol anar amb els seus pares. Van ser un total de sis persones les que van atracar el local, trencant vitrines i donant cops a un dels treballadors, aconseguint endur-se una bossa carregada de telèfons.



El fet va quedar enregistrat per una càmera de seguretat en què es veu com la nena intenta aturar l'atacant mentre colpeja el treballador, que es troba sotmés al terra pels atracadors. Seguidament, Sarah fuig i va en busca del seu avi, amb qui surt de la botiga agafat de la mà.



El 'New Zealand Herald' va recollir les paraules de la nena, que va afirmar que no tenia por: "Vaig relliscar i em vaig donar la volta. Vaig veure un lladre que anava a donar-li un cop a algú", va indicar Sarah Patel. La seva mare va explicar que la seva filla "estava asustada i li vaig donar una abraçada. Va dir que donar cops està malament i per això ho volia aturar".



Malgrat la valent actitud de la nena de sis anys, la policia no va poder detenir els sis assaltants.