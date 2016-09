Lliura la seva classe d'un examen amb una cistella impossible

Va succeir a la universitat d'Ohio i l'alumne es va apostar amb el professor que ficaria una bola de paper a la brossa des de 20 metres de distància

És el viral que a més d'una classe li hagués agadat veure-ho en directe. Un estudiant de la Universitat d'Ohio, als Estats Units, va reptar el professor a encistellar una bola de paper a la brossa des de 20 metres de distància. Concretament, va llançar desde la part més alta de l'amfiteatre concretament fins a la zona de la pissara, creuant tota la classe, i va ficar-la dins.



El professor, que volia donar una lliçó als alumnes explicant que les possibilitats d'encertar eren igual a poder trobar dos electrons en un àtom del mateix nombre quàntic, és a dir, cap, va acceptar el repte i va acabar perdent l'aposta. Això va suposar la suspensió de l'examen que hi havia previst i un 10 per a tots els alumnes. Els companys de l'estudiant que va encistellar van esclatar a aplaudir després de la cistella. I és normal ja que no cada dia s'obtè un 10 en un examen d'aquesta manera.