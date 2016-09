L'addicció a la tecnologia dels nens portada a l'extrem, en un vídeo còmic L'addicció a la tecnologia dels nens portada a l'extrem, en un vídeo còmic

Actualitzada 08/09/2016 a les 17:13

Fins on pot arribar l'addicció a la tecnologia (als dispositius mòbils i les seves aplicacions) dels nens? Un experiment amb un caràcter del tot còmic ho ha volgut esbrinar. L'escenari són diverses cases a l'hora de fer un àpat familiar. En tots els casos, els infants estan asseguts a taula, a punt per menjar però amb un dispositiu mòbil entre els dits. L'abstracció que tenen tots ells en l'activitat dins la pantalla és tal que no s'adonen dels canvis xocants i sorprenents que succeeixen al seu voltant. Mentre juguen, els seus familiars canvien la decoració de casa i, fins i tot, se substitueixen per altres persones. Ni així els nens s'adonen de què passa al seu voltant. L'única cosa que els fa aixecar els ulls de la pantalla és l'apagada del wi-fi. És només aleshores que els petits tornen a la realitat que els envolta, sorpresos i també enriolats pel que acaba de passar.



Les escenes acaben amb un àpat del tot feliç, ja que el vídeo forma part d'una campanya de publicitat d'una marca de salsa bolonyesa per a pasta