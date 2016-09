El moment de la destrucció de The Duckbill per un grup de persones

The Duckbill era una famosa pedra del parc natural Cabo Kiwanda, a Oregon (Estats Units). Gràcies a la seva base estreta, la seva alçada i el paisatge que l'envoltava, era una de les atraccions preferides dels visitants, que no se n'estaven de fotografiar-la. La formació rocosa es va ensorrar la setmana passada. D'entrada, les autoritats del parc van suposar que havia caigut per causes naturals (i per la pressió que rebia quan la gent s'hi enfilava). Més tard, van descobrir un vídeo que mostra que va ser un grup de persones que va causar la destrossa. Ara estudien quines mesures cal emprendre, segons explica National Geographic.Aquest és el vídeo publicat a Twitter per David Kalas que va enregistrar el moment de l'acte vandàlic: