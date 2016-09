Un grup de balenes salten just davant uns caiaquistes

Les espectaculars imatges són gravades pels turistes que feien una excursió per la Colúmbia Britànica, al Canadà

Uns caiaquistes observen salts de balenes just en front seu Espectaculars imatges enregistrades a la Colúmbia Britànica, al Canadà. YouTube / Wildcoast Adventures

Actualitzada 05/09/2016 a les 20:14

No cada dia es pot observar un grup de balenes geperudes, però encara menys es pot veure com salten per sobre la superfície de l'aigua. Això és el que van poder observar aquests turistes a la Colúmbia Britànica, al Canadà, quan van contractar una excursió amb Wild Coast Adventures, empresa dedicada a organitzar visites en caiac pel mar de la regió per veure balenes i orques.



Per deixar constància del que havien vist, els aventurers van enregistrar diversos vídeo, en els quals s'oberven els espectaculars salts de les balenes a pocs metres dels caiaquistes, malgrat mantenir una certa distància per no córrer més perill del compte.