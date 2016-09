Actualitzada 05/09/2016 a les 13:52

L'aler del BC MoraBanc Andorra, Thanassis Antetokoumpo, ha realitzat durant l'entrenament d'avui una cistella inversemblant. Assegut, des de més enllà de 10 metres, la fica dins i després ho celebra efusivament. Aquesta és una de les meravelles que el grec ha anat deixant durant els passats dies després d'impressionar amb el seu potent físic durant el Circuit Movistar by Liga Endesa plus en els partits amistosos contra el Real Betis Energia Plus i l'FC Barcelona Lassa.