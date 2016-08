La bellesa del parc nacional de Grand Teton

El 'time lapse' del parc nacional del Grand Teton El parc ha inspirat des de poetes fins els congressistes dels Estats Units.

Actualitzada 29/08/2016 a les 10:52

El Parc Nacional de Grand Teton de l'estat de Wyoming, als Estats Units, amb més de 1.255 quilòmetres quadrats d'extensió és el protagonista del darrer time lapse fet per More than just parks i apadrinat per National Geographic. La zona, on s'aixequen llacs, ruis, muntanyes i hi viu tota mena de fauna salvatge, ha inspirat autors, poetes i fins i tot el Congrés dels Estats Units per la seva imponent bellesa.