El gest de l'infantil del Barça amb el rival després de guanyar

Els blaugrana consolen els jugadors de l'equip contrari, que ploren desconsoladament després de perdre una copa a Japó

Mostra de 'Fair play' dels jugadors de l'infantil B del Barça Els blaugrana consolen els contrincants, decebuts per la derrota.

Actualitzada 29/08/2016 a les 16:51

Gran lliçó d'esportivitat de l'infantil B de l'FC Barcelona. Els blaugrana van guanyar a Tòquio la prestigiosa World Challenge Cup després d'imposar-se a la final a l'equip japonès Omya per 1-0. El fet més rellevant, però, no ha acabat sent la victòria del Barça, sinó el gest d'esportivitat que van tenir tots els jugadors a l'acabar el partit amb els rivals. Aquests, ploraven desconsoladament i cadascun dels blaugrana van intentar animar només acabar el partit als joves de l'Omya, que apreciaven el gest tot i la decepció d'haver perdut.