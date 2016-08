Pearl Jam atura un concert per una agressió masclista

Eddie Vedder veu entre el públic com un home li posa "els dits a la cara" a una dona i demana que el facin fora

Pearl Jam, en contra de les agressions masclistes El cantant atura un concert enmig d'una cançó en veure que quelcom que no va bé entre el públic. Youtube

Actualitzada 26/08/2016 a les 20:26

Sorprenents imatges que es van produir en un concert de Pearl Jam. El cantant del famós grup, Eddie Vedder, va demanar aturar el concert enmig de la cançó 'Lukin' en veure que alguna cosa no anava bé al públic. "Pareu, pareu, pareu... Ei, tu, treu els dits de la cara d'aquella dona. Ei, mister, tothom t'està assenyalant. Marxa", diu Vedder. En la gravació es veu com seguidament els membres de la seguretat fan marxar l'home acusat de l'agressió masclista. Abans de reprendre el concert, el cantant demana a la dona si està bé, cosa que per l'expressió de Vedder sembla que la resposta és positiva. Finalment, amb l'home fora del recinte després de marxar entre xiulets i el grup ovacionat pel detall, el concert continua.