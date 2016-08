Una foca puja a un vaixell per evitar ser l'aliment d'unes orques

Els propietaris de l'embarcació ho filmen mentre acullen l'animal atemorit pel grup que l'estava intentant caçar

El refugi d'un foca d'unes orques que la intentaven caçar L'animal, pres del pànic, es queda a la part del darrera d'un vaixell intentant evitar ser l'aliment de la manada. YouTube

Actualitzada 26/08/2016 a les 11:21

Segur que el grup de navegants que es va endinsar al mar per veure orques al 'Riu Powell', a Canadà, no esperava tenir un convidat més a l'embaracació amb la qual viatjaven. Es tractava d'una foca que buscava refugi d'una manada d'orques que estaven caçant. Sense demanar permís i presa del pànic, la foca surt de sota l'aigua i puja a la part de darrera del vaixell, on s'hi queda amb una expressió a la cara que ho diu tot mentre espera que les depredadores fugin. Mentrestant, les orques es queden ben a prop del vaixell esperant a que el seu aliment surti del refugi, però en cap moment arriben a tocar l'embarcació. Finalment, la foca espera el suficient temps com per fugir quan les orques ja no hi són.



Les imatges del refugi de la foca s'han tornat virals, acumulant tres milions de visites al Youtube en pocs dies. En un segon vídeo, els navegants endinsen una càmera sota l'aigua i es pot sentir perfectament com les orques es comuniquen entre elles, amb els seus sons tan particulars. Són imatges que de vegades deixa la naturalesa i que no deixen indiferents a ningú.