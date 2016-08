Quins són els orígens de la bellesa al món?

Les origines de la beauté La presentació del projecte, pilotat per Natalia Ivanova, fotògrafa i fotoperiodista

Les origines de la beauté (Els orígens de la bellesa) és un projecte amb el qual s'estudia la diversitat ètnica de la humanitat a través de la bellesa de dones d'arreu del món. Natalia Ivanova, fotògrafa i fotoperiodista, és la persona que es troba després d'aquest treball, que no té cap objectiu comercial, sinó artístic i documental. Segons la web, vol intentar representar totes les ètnies del món, sense importar quantes persones pertanyin a ella o el seu estatus oficial.



Entre les seves fites també està educar, reconciliar i contribuir al patrimoni de la humanitat. Aquest projecte està reconegut per la UNESCO i es va presentar per primera vegada en una exposició celebrada a la seu de l'organisme a París el Dia Internacional de la Dona el 2014 i aquests dies se n'ha publicat el vídeo.



Ivanova va arrencar amb el treball en 2012 i fins al moment ha recopilat més de 90 fotos i vídeos provinents de més de 50 grups ètnics de 15 països dels quatre continents.



Les dones que vulguin participar-hi han de complir quatre preceptes: tenir entre 18 i 30 anys, pertànyer a un sol grup ètnic durant almenys tres generacions, ser fotogènica i no tenir els cabells tenyits de colors estridents. La resta d'informació es pot trobar al web del projecte (www.lesoriginesdelabeaute.com/fr/accueil.html).